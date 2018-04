V Philadelphii zasilen pristanek letala po dramatični eksploziji motorja

Philadelphia, 17. aprila - Letalo boeing 737 ameriške letalske družbe Southwest, ki je bilo na poti iz New Yorka v Dallas, je danes zasilno pristalo v Philadelphii, potem ko je kmalu po vzletu razneslo levi motor. Deli motorja so razbili eno od letalskih oken, da je eno od potnic skoraj posesalo iz letala. Sopotniki so jo uspeli potegniti nazaj v kabino.