Na pomurski, štajerski in gorenjski avtocesti zastoji

Ljubljana, 17. aprila - Na pomurski, štajerski in gorenjski avtocesti so še vedno zastoji. Na pomurski avtocesti je zagorelo tovorno vozilo, zaradi česar je med priključkoma Dolga vas in Lendava še vedno zaprt vozni pas. Zaradi gorečega tovornega vozila je zaprt tudi vozni pas na štajerski avtocesti med priključkoma Slovenska Bistrica jug in sever v smeri Maribora.