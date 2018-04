Nastaja portal kulturno-zgodovinskih podatkov Prekmurja in Železne županije

Murska Sobota, 17. aprila - V Pomurskem muzeju v Murski Soboti so danes predstavili projekt E-documenta Pannonica, s katerim bodo oblikovali interdisciplinarno bazo verodostojnih arheoloških, etnoloških, kulturno-zgodovinskih in biografskih podatkov o kulturni dediščini 120 krajev v Prekmurju in Železni županiji.