Organizacije civilne družbe in posamezniki o družbeno pomembnih temah pred volitvami

Ljubljana, 17. aprila - Organizacije civilne družbe, strokovnjaki, angažirani posamezniki in politični predstavniki so danes spregovorili o aktualnih težavah v slovenski družbi in državi. Razpravo je v luči letošnjih volitev pripravila Umanotera, in sicer v želji, da bi se v tokratnem predvolilnem obdobju pogovarjali o družbeno relevantnih temah.