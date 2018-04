EU pozitivno o dialogu Varšave in Bruslja, a še brez odločitev

Bruselj/Luxembourg, 17. aprila - EU še vedno ni sprejela odločitev o Poljski v povezavi z njeno sporno pravosodno reformo. Dialog med Varšavo in Brusljem je ocenila pozitivno, a izpostavila, da konkretnih rezultatov še ni in da se bo k temu vprašanju vrnila maja. To so glavna sporočila po današnji razpravi na zasedanju ministrov EU za evropske zadeve.