Tuje tiskovne agencije o Sloveniji (17. 4.)

Ljubljana, 17. aprila - Tuje tiskovne agencije so med drugim poročale o tem, da bo Slovenija v četrtek izplačala prve finančne pomoči družinam, ki so se zaradi arbitražne razsodbe o meji med Slovenijo in Hrvaško odločile za preselitev v Slovenijo. Pisale so tudi o tem, da je Hrvaška v Bruselj poslala odgovor na slovensko pritožbo glede neupoštevanja arbitraže.