Zveza združenj borcev za uporabo nacifašističnih simbolov predlaga tudi zaporno kazen

Ljubljana, 17. aprila - Zveza združenj borcev za vrednote NOB Slovenije, ki te dni na okroglih mizah po državi predstavlja pobudo za prepoved nacistične in fašistične simbolike, je na podlagi dosedanje razprave oblikovala predlog dopolnitve kazenskega zakonika. Za vse, ki bi v javnosti na različne načine spodbujali nacifašizem, predlagajo zaporno kazen do dveh let.