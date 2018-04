Banka Slovenije: Razmere v svetu lahko zmanjšajo slovenski izvoz

Ljubljana, 17. aprila - Visoka gospodarska rast v Sloveniji je za zdaj vzdržna, saj so njena struktura in viri financiranja ter plačilnobilančni položaj države povsem drugačni kot pred krizo, ugotavlja Banka Slovenije. A hkrati svari, da so se zaradi zaostrenih geopolitičnih razmer tveganja za globalno gospodarsko rast povečala, to pa lahko zniža rast slovenskega izvoza.