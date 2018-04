Evropski parlament potrdil novo zakonodajo o izpustih toplogrednih plinov

Strasbourg, 17. aprila - Evropski poslanci so danes potrdili nova pravila o izpustih toplogrednih plinov, ki predvidevajo 30-odstotno znižanje izpustov toplogrednih plinov iz prometa, kmetijstva in odlagališč odpadkov do leta 2030 glede na leto 2005. V kmetijstvu in gozdarstvu pa se morata količini proizvedenega in absorbiranega ogljikovega dioksida do leta 2030 izenačiti.