Bruselj s predlogom za lažji dostop do elektronskih dokazov

Bruselj/Strasbourg, 17. aprila - Evropska komisija je danes predlagala nova pravila, ki naj bi tožilcem in sodnikom pri preiskovanju terorističnih in drugih kaznivih dejanj zagotovila hitrejši dostop do elektronskih dokazov. Sedanji postopki so prepočasni, dokazi so včasih prehitro izbrisani. Nova pravila v Bruslju opisujejo kot "revolucionarna" in "drzna".