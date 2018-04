V Salisburyju začeli obsežno čiščenje po zastrupitvi Skripala

London, 17. aprila - V britanskem Salisburyju, kjer sta bila 4. marca zastrupljena nekdanji dvojni ruski agent Sergej Skripal in njegova hči Julija, so danes začeli obsežno čiščenje, je sporočila britanska vlada. Zapisali so še, da je bila v napadu uporabljena "zelo majhna količina" strupa iz družine novičok v tekoči obliki.