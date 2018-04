Strokovni svet sprejel razvrstitev športnih panog v razrede

Ljubljana, 17. aprila - Člani strokovnega sveta za šport slovenske vlade so sprejeli razvrstitev športnih panog v razrede, začeli so obravnavati pravilnik o usposabljanju strokovnih delavcev v športu, ki naj bi ga sprejeli maja, govorili so tudi o uresničevanju ciljev nacionalnega programa športa med letoma 2014 in 2023.