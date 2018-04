Državni preventivni mehanizem po prepričanju sodelujočih na konferenci postal nepogrešljiv

Ljubljana, 17. aprila - Državni preventivni mehanizem (DPM) pri varuhu človekovih pravic pomembno prispeva k spoštovanju človekovih pravic ljudi z omejeno svobodo gibanja, so povedali na konferenci ob njegovi 10-letnici. Predstavniki ministrstev so izpostavili zavezanost spoštovanju priporočil DPM, ovire za še večji napredek pa so med drugim sistemske narave, so menili.