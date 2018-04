Slovenija začenja z izplačili "žrtvam" arbitraže

Ljubljana, 17. aprila - Slovenija bo v četrtek izplačala prve finančne pomoči družinam, ki so se zaradi arbitražne razsodbe o meji med Slovenijo in Hrvaško odločile za preselitev v Slovenijo. S finančno pomočjo si bodo lahko v naslednjih treh letih kupile novo nepremičnino v Sloveniji. Skupno je bilo do konca marca vloženih 24 vlog, pravnomočno odločene pa so že tri.