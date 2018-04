Moški osumljen poskusa uboja domnevno zaradi spora pri preprodaji droge

Ljubljana, 17. aprila - Na območju vrtičkov v Stegnah je v sredo zvečer 39-letni moški fizično napadel in z nožem poškodoval 21-letnika. Ta mu je namreč nameraval prodati marihuano, po vsej verjetnosti pa je pri preprodaji med njima prišlo do spora zaradi predhodnega dolga v višini nekaj deset evrov. Osumljenec poskusa uboja je zdaj v priporu, so sporočili s PU Ljubljana.