Na konferenci na Brdu pri Kranju o upoštevanju mnenj otrok v postopkih državnih organov

Brdo pri Kranju, 17. aprila - Inšpektorat RS za delo je danes na Brdu pri Kranju pripravil že svojo 16. letno konferenco, tokrat z naslovom Kaj pa je tvojega mnenja treba bilo, dete ljubo? Na konferenci so opozorili na izzive, povezane s položajem otrok v različnih postopkih državnih organov, in spregovorili o tem, kako pridobivati in kako upoštevati njihovo mnenje.