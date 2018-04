Februarja v Sloveniji okoli 2400 več delovno aktivnih

Ljubljana, 17. aprila - Februarja je bilo v Sloveniji približno 856.800 delovno aktivnih oseb, kar je približno 2400 oseb oz. 0,3 odstotka več kot januarja. Po podatkih statističnega urada se je število delovno aktivnih februarja zvišalo tudi v medletni primerjavi, in sicer za 3,7 odstotka. Največji skok so zabeležili v osrednjeslovenski in obalno-kraški regiji.