Ljubljana, 17. aprila - Po podatkih Prometno-informacijskega centra za državne ceste so ceste po državi večinoma suhe in normalno prevozne, razen na odsekih, kjer potekajo dela. Na mejnem prehodu Obrežje čakajo vozniki tovornih vozil pri vstopu v Slovenijo eno uro in pol, na Starodu pa pa eno uro. Na ostalih mejnih prehodih ni daljšega čakanja pri prestopu meje.