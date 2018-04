Počivalšek s kolegi iz regije: V primeru Agrokorja vidimo luč na koncu predora

Bled, 17. aprila - Gospodarski minister Zdravko Počivalšek, ki opravlja tekoče posle, se je na Bledu s predstavniki sorodnih ministrstev iz Hrvaške, Srbije, BiH in Črne gore sestal na temo Mercatorja in Agrokorja. Kot je povedal, so vsi dobili informacije iz prve roke. "Po enem letu smo prišli do tega, da vidimo luč na koncu tunela," je dodal.