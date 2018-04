Ljubljanska borza na izhodišču

Ljubljana, 17. aprila - Trgovanje na Ljubljanski borzi nima jasne smeri. Indeks SBI TOP je okoli 11.15 vztrajal pri izhodišču. Ob skromnem prometu so se podražile delnice Petrola in Gorenja, pocenile pa delnice Krke, Luke Koper, Save Re in Telekoma Slovenije. Ostale delnice v prvi kotaciji so na izhodiščnih ravneh.