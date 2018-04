Fifa zaradi rasizma odprla disciplinski postopek proti Rusiji

Pariz, 17. aprila - Mednarodna nogometna zveza Fifa je danes odprla disciplinski postopek proti ruski nogometni zvezi. Vzrok so rasistični vzkliki navijačev na prijateljski tekmi proti Franciji. Rusi so Paulu Pogbaju in Ousmanu Dembeleju namenjali opičje vzklike med tekmo v St. Peterburgu, poroča francoska tiskovna agencija AFP.