Znanstveniki po naključju odkrili encim za razgradnjo plastike

Tampa, 17. aprila - Ameriški in britanski znanstveniki so po naključju ustvarili encim, ki je sposoben razgrajevati plastiko, poroča francoska tiskovna agencija AFP. Odkritje bi bilo lahko revolucionarno pri reševanju problematike vse večje onesnaženosti s plastiko, so opozorili v študiji, ki so jo objavili v ponedeljek.