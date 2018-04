Transportno-logistična delegacija v Tokiu promovira Slovenijo kot logistično platformo

Tokio, 17. aprila - Transportno-logistična delegacija, ki jo sestavlja 13 članov, je danes v Tokiu začela promocijo Slovenije kot logistične platforme za Srednjo in Jugo-vzhodno Evropo. Obisk, ki bo potekal do četrtka in vključuje številna poslovna srečanja, sta organizirala javna agencija Spirit Slovenija in Združenje za transport pri Gospodarski zbornici Slovenije.