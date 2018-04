Jennifer Clement razkriva kruti svet mehiške trgovine z drogami in dekleti

Ljubljana, 17. aprila - V Trubarjevi hiši literature so dopoldne predstavili roman Molitve za ugrabljene pesnice, pisateljice, borke za človekove pravice in prve ženske na čelu mednarodnega združenja pisateljev Pen Jennifer Clement. Roman iz leta 2014 govori o ugrabljanju deklic v mehiškem Guerreru, kjer jih prekupčevalci droge in mafija preprodajajo v prostitucijo.