UKC odpustil domnevno vpletenega v korupcijsko afero Smiljića

Ljubljana, 17. aprila - Univerzitetni klinični center (UKC) Ljubljana je odpustil Uroša Smiljića, ki so ga oktobra 2016 pridržali zaradi suma korupcijskih kaznivih dejanj, povezanih s preskakovanjem čakalnih vrst v UKC Ljubljana, sta poročala Planet TV in časnik Delo. Delovno razmerje so mu odpovedali zaradi ukinitve delovnega mesta, niso ga pa krivdno odpustili.