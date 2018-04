V CD bosta nocoj Ona in On iskala svojo drugo polovico

Ljubljana, 17. aprila - V Cankarjevem domu v Ljubljani bo zvečer gostovala plesno-gledališka predstava MN Dance Company z naslovom On/a. Predstava po zamisli dveh domačih uveljavljenih koreografov in plesalcev Nastje Bremec Rynia in Michala Rynie pripoveduje o iskanju našega drugega, moškega ali ženskega dela osebnosti, ter o iskanju romantične ljubezni in osamljenosti.