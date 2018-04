Morski psi le še korak od drugega kroga

San Jose, 17. aprila - Hokejisti San Jose Sharks so si v prvem krogu končnice zahodne konference NHL v dvoboju proti Anaheim Ducks priigrali visoko prednost 3:0 v zmagah in so le še eno slavje oddaljeni od preboja v drugi krog. Tretjo tekmo so na domačem ledu dobili kar z 8:1 in težjo je verjeti, da bi racmanom lahko uspel preobrat.