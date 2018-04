Trumpovi odvetniki izgubili spor na zveznem sodišču v New Yorku

New York, 17. aprila - Odvetniški ekipi predsednika ZDA Donalda Trumpa in njegovega odvetnika Michaela Cohena sta v ponedeljek izgubili spor na zveznem sodišču glede dostopa do dokaznega materiala, ki ga je v racijah pri Cohenu 9. aprila zaplenil FBI. Cohen je moral priznati, da ima le tri stranke, med njimi komentatorja televizije Fox News Seana Hannityja.