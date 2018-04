Delo: Igre brez meja (17. 4.)

Ljubljana, 17. aprila - Tudi največji strokovnjaki po svetu se niso zedinili glede tega, kakšni so gospodarski učinki sankcij, ki jih ZDA, Evropska unija in nekatere njihove zaveznice uvajajo od začetka zadnje ukrajinske krize. Washington pa svoji kaznovalni politiki do Moskve tako ali tako zvesto sledi še iz časov nekdanje Sovjetske zveze, v Delu piše Boris Čibej.