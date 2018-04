Pulitzer za javno službo New York Timesu in New Yorkerju za poročanje o spolnih škandalih Weinsteina

New York, 16. aprila - Časopis New York Times in revija New Yorker sta prejela letošnjo najbolj prestižno Pulitzerjevo nagrado za javno službo, in sicer za poročanje o spolnih škandalih hollywoodskega producenta Harveyja Weinsteina. Times je skupaj z Washington Postom dobil še nagrado za nacionalno poročanje o preiskavi ruskega vpletanja v ameriške volitve 2016.