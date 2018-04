Newyorške borze končale v zelenem

New York, 16. aprila - Indeksi na newyorški borzi so današnje trgovanje končali v zelenem. Na to je namreč po ocenah borznih analitikov vplivalo zaupanje v zaslužke v prvem četrtletju. Vlagatelji upajo, da bo slednje odvrnilo pozornost proč od skrbi zaradi trgovinske politike, obrestnih mer in geopolitičnih pretresov, poroča francoska tiskovna agencija AFP.