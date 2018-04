Krajevne plohe povzročajo nevšečnosti

Ljubljana/Bloke/Ig/Straža, 16. aprila - Krajevne plohe in nevihte so zajele državo, mateorna voda pa ponekod že povzroča težave. Po podatkih uprave za zaščito in reševanje so gasilci med drugim črpali vodo iz stanovanjskih objektov v naseljih Velike Bloke, Iška in Malo Trebeljevo. Poleg tega je zaradi poplavljenega cestišča zaprta cesta Zagorje-Trbovlje v Bevškem.