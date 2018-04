Nova KBM Branik - Calcit Volley 3:0 (22, 18, 15)

Maribor, 16. aprila - Odbojkarice Nove KBM Branika so osvojile 15. naslov državnih prvakinj v samostojni Sloveniji. Na tretji tekmi finala so na domačem igrišču s 3:0 (23, 18, 15) premagale v zadnjih letih velikega tekmeca Calcit Volley in do drugega zaporednega naslova prišle z izidom 3:0 v zmagah.