Monte Carlo, 16. aprila - Najboljši slovenski teniški igralec Aljaž Bedene je uspešno začel turnir v Monte Carlu. V prvem krogu turnirja na pesku je s 6:4 in 7:6 (3) premagal Mirzo Bašića, igralce iz Bosne in Hercegovine. Bedene si je za nagrado prislužil dvoboj s prvim nosilcem in prvim igralcem sveta Rafaelom Nadalom.