V Evropskem parlamentu večinoma podprli napade v Siriji

Strasbourg, 16. aprila - V Evropskem parlamentu so danes ob začetku aprilskega plenarnega zasedanja v Strasbourgu uporabo kemičnega orožja v Siriji označili za popolnoma nesprejemljivo in večinoma podprli napade ZDA in njihovih zaveznic na cilje v Siriji. Zavzeli so se za politično rešitev sirskega konflikta ter da bi Evropa glede tega poslej govorila z enim glasom.