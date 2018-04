Rezultati mikrobioloških preiskav poginulih ptic z območja Ptuja negativni

Ljubljana, 16. aprila - Vzorci iz mikrobioloških preiskav in preiskav na prisotnost klostridijskega toksina - botulina na poginulih rečnih galebih, ki so jih našli v okolici Ptujskega jezera, so bili negativni. Histološke in kemijske preiskave vzorcev še potekajo, rezultati naj bi bili znani v sredo, so sporočili iz uprave za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin.