Odstopil novi slovaški notranji minister

Bratislava, 16. aprila - Na Slovaškem je danes po treh tednih in pol na položaju nepričakovano odstopil novi notranji minister Tomaš Drucker. Kot je pojasnil novinarjem, ne more odgovarjati za odstavitev direktorja policije Tiborja Gašparja, čigar odstop so po umoru preiskovalnega novinarja Jana Kuciaka zahtevali protestniki.