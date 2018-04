ACH in Calcit začenjata boj za prvaka

Ljubljana, 17. aprila - Danes se bo v Ljubljani začela finalna serija boja za naslov državnega odbojkarskega prvaka. V finalu se bosta še četrtič zaporedoma merila ACH Volley in Calcit Volley. Favoriti bodo spet odbojkarji ACH, ki bodo lovili 14. zaporedni naslov in 15. v zgodovini, Kamničani imajo zaenkrat tri, zadnjega so osvojili v sezoni 2002/03.