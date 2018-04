DZ sprejel zakon o socialnem vključevanju invalidov

Ljubljana, 17. aprila - DZ je z 58 glasovi za in enim proti sprejel vladni predlog zakona o socialnem vključevanju invalidov, ki invalidom prinaša nekatere dodatne pravice. Med drugim širi krog invalidov na osebe s hudimi avtističnimi motnjami, zanje določa pravico prejemati nadomestilo za invalidnost ter pravico do dodatka za pomoč in postrežbo po pokojninskem zakonu.