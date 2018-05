600 senzorjev meri utrip Alp, tudi v Sloveniji

Bern, 4. maja - S 600 senzorji, ki so jih skrili na travnike, v skednje, na gorske vrhove in dno Sredozemskega morja, znanstveniki spremljajo vsako še tako majhno vibracijo v Alpah. Cilj je izvedeti več o tektonskih premikih in oblikovanju gorskih območij, so zapisali v reviji Surveys in Geophysics. S tem bi lahko bolje ocenili tudi nevarnost potresov.