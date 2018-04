Pozitiven začetek tedna na Wall Streetu

New York, 16. aprila - Po petkovih pocenitvah se tečaji vrednostnih papirjev na borzah v New Yorku v začetku današnjega trgovanja rahlo zvišujejo. Vlagatelji so sicer izredno previdni, k temu jih napeljujejo dogajanje v Siriji, nove sankcije ZDA proti Rusiji ter še naprej grozeča grožnja trgovinske vojne med ZDA in Kitajsko.