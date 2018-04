Ljubljana, 16. aprila - Na kliničnem oddelku za kardiologijo interne klinike Univerzitetnega kliničnega centra Ljubljana so zaradi izbruha črevesne virusne okužbe omejili obiske na eno zdravo osebo na bolnika. Omejitev velja od danes do četrtka, ko bo glede na epidemiološko situacijo služba za preprečevanje in obvladovanje bolnišničnih okužb sprejela nadaljnja navodila.