Vreme: Zvečer krajevne plohe in nevihte, v torek večinoma suho

Ljubljana, 16. aprila - Zvečer bodo sprva še krajevne plohe in nevihte, ponoči pa se bo vreme umirilo. Zjutraj bo pretežno oblačno in večinoma suho, na Primorskem bo pihala šibka burja. Najnižje jutranje temperature bodo od 9 do 13, v Gornjesavski dolini okoli 5 stopinj Celzija, je zapisano na spletnih straneh Agencije RS za okolje.