Umrl je kitarist skupine Avtomobili Alan Jakin

Ljubljana, 16. aprila - Umrl je kitarist Alan Jakin, ustanovitelj skupin Jutro in Go ter dolgoletni član novogoriške skupine Avtomobili, poročajo mediji. Novico je na družbenem omrežju Facebook sporočil Marko Vuksanović, pevec in bas kitarist zasedbe Avtomobili, ki ustvarja že več kot 30 let. Poleg novice je pripel njihovo pesem Skozi leta.