Galerija Lojzeta Spacala iz Štanjela praznuje 30 let

Štanjel, 21. aprila - Pred 30 leti so v delu gradu Štanjel odprli galerijo Lojzeta Spacala. Na današnji prireditvi se bodo zato spomnili na prva prizadevanja za obnovo Štanjela, predvsem pa Lojzeta Spacala kot enega vidnejših slovenskih likovnih ustvarjalcev 20. stoletja, ki so ga Kraševci in Kras navdihovali v vseh obdobjih njegovega ustvarjanja.