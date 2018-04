LUD Literatura s predstavitvijo knjig začelo festival Prepišno uredništvo

Ljubljana, 16. aprila - S predstavitvijo novih knjig iz zbirk Stopinje in Prišleki se je v prostorih LUD Literatura na Erjavčevi 4 začel festival bralne kulture in teden odprtih vrat Prepišno uredništvo. Letošnjo, šesto izdajo, so naslovili Mikropolitike branja, v središče pa po besedah urednika založbe Andreja Hočevarja postavili bralca. Uradno odprtje bo ob 19. uri.