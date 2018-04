Bank of America z rekordnim dobičkom v prvem četrtletju

Charlotte, 16. aprila - Nižji davki, višje obrestne mere in občutna rast kreditiranja zaradi cvetočega ameriškega gospodarstva so banki Bank of America v začetku leta 2018 zagotovili visoko rast dobička. V prvem četrtletju se je čisti dobiček povečal za 30 odstotkov na rekordnih 6,9 milijarde dolarjev (5,6 milijarde evrov), so sporočili iz druge največje ameriške banke.