Levica vlado pozvala k obsodbi sobotnega napada na Sirijo

Ljubljana, 16. aprila - Levica je na vlado naslovila poslansko pobudo, da obsodi sobotni napad ZDA, Velike Britanije in Francije na Sirijo, je na novinarski konferenci danes dejal poslanec Levice Matej T. Vatovec. Predsednik republike Borut Pahor ter predsednik vlade Miro Cerar in zunanji minister Karl Erjavec, ki opravljata tekoče posle, so namreč v soboto podprli napad.