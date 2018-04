Širitveni sveženj: Vprašanje Makedonije in Albanije še odprto

Bruselj/Strasbourg/Luxembourg, 17. aprila - Evropska komisija naj bi danes po letu in pol znova objavila širitvena poročila o šesterici na Zahodnem Balkanu in Turčiji. V ospredju je vprašanje, ali bo priporočila začetek pristopnih pogajanj z Makedonijo in Albanijo, ki je po neuradnih informacijah še odprto. Omenja se celo možnost, da širitveni sveženj sploh ne bo objavljen danes.