Makedonija in Albanija si lahko obetata priporočilo za začetek pogajanj z EU

Luxembourg, 16. aprila - Makedonija in Albanija si lahko v torek v sklopu širitvenega svežnja Evropske komisije po neuradnih informacijah obetata priporočilo za začetek pristopnih pogajanj. To sicer še ne pomeni, da bodo članice EU sledile priporočilu komisije in dejansko podprle začetek pogajanj. Odločitev je treba sprejeti s soglasjem.